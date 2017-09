ट्रिब्यूट:अर्जन सिंह के निधन पर PM मोदी ने जताया शोक, साझा किया ये किस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मार्शल अर्जन सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि 1965 के भारत—पाक युद्ध के समय उनके शानदार नेतृत्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता जब भारतीय वायुसेना ने उनके नेतृत्व में मजबूती से कार्रवाई की थी। उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह के दुभार्ग्यपूर्ण निधन पर शोक जताता है। हम राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करते हैं।' उन्होंने ट्विटर पर मार्शल अर्जन सिंह से जुड़ी तस्वीरें शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अर्जन सिंह ने भारतीय वायुसेना की क्षमता के विकास पर ध्यान दिया, जिससे हमारी रक्षा क्षमताओं में इजाफा हुआ।' पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग में अर्जन सिंह की ऐतिहासिक भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'भारत 1965 में अर्जन सिंह के शानदार नेतृत्व को कभी नहीं भूलेगा, जब हमारी वायुसेना ने उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए भारत की जीत सुनिश्चित की थी।'

India mourns the unfortunate demise of Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh. We remember his outstanding service to the nation. pic.twitter.com/8eUcvoPuH1 — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2017

Marshal of the IAF Arjan Singh’s determined focus on capacity building in the IAF added great strength to our defence capabilities. — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2017

India will never forget the excellent leadership of Marshal of the IAF Arjan Singh in 1965, when the IAF saw substantial action. — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2017

Sometime back I met him, who despite his ill health tried to get up to salute even though I said no. Such was his soldier discipline. — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2017

My thoughts are with his family & those mourning the demise of a distinguished air warrior & fine human, Marshal of the IAF Arjan Singh. RIP — Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2017

प्रधानमंत्री ने साझा किया मार्शल अर्जन सिंह से जुड़ा ये किस्सा

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर इंडियन एयफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने ट्वीट किया, 'कुछ समय पहले मैंने उनसे मुलाकात की थी। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने मुझे सलामी देने के लिए खड़े होने की कोशिश, जबकि मैंने मना किया था। उनका इस तरह का सैनिकों वाला अनुशासन था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'मार्शल अर्जन सिंह के परिवार और उन सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जो अतिविशिष्ट वायु सैन्य योद्धा और बेहतरीन इंसान अर्जन सिंह के निधन पर शोकाकुल हैं।'

राष्ट्रपति कोविंद तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी प्रकट किया शोक

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा, 'भारतीय वायु सेना के मार्शल एवं महान एयर वॉरियर अर्जन सिंह के निधन पर दुखी हूं. उनके परिवार वालों और वायु सेना कम्युनिटी के प्रति संवेदना।'पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा है, 'मार्शल अर्जन सिंह के निधन से पूरे देश के साथ दुखी हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।'

Sad at demise of a great air warrior & Marshal of the Air Force Arjan Singh. Condolences to his family & IAF community 1/2 #PresidentKovind pic.twitter.com/j1Tlw2GWsI — President of India (@rashtrapatibhvn) September 16, 2017