UNGA में सुषमा:PM मोदी ने की भाषण की तारीफ, कहा-आपने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। अपने संबोधन में सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन पैदा करने वाले पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। सुषमा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के भारत पर लगाए गए सभी आरोपों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया, लेकिन आतंकवाद पर उनकी सबसे ज्यादा बखिया उधेड़ी। विदेश मंत्री ने कहा, ‘भारत तो गरीबी से लड़ रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके लोगों को मार रहा है, वह हमें इंसानियत और मानवाधिकार का सबक सिखा रहा है।

A strong message was given by @SushmaSwaraj Ji on the dangers of terrorism and why we have to unite and fight this menace. #UNGA