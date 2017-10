वडनगर VIDEO: अपने स्कूल पहुंचते ही जमीन पर बैठ गए मोदी, मिट्टी से लगाया तिलक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन अपने गृहनगर वडनगर पहुंचे। यहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। यहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी अपने स्कूल बीएन हाईस्कूल गए। यहां गाड़ी से उतर कर पीएम मोदी स्कूल के आगे जमीन पर बैठ गए और स्कूल की मिट्टी को माथे से लगाया।

वडनगर पहुंचने के बाद पीएम मोदी गाड़ी से उतरकर सबसे पहले अपने स्कूल की माटी को छूकर नमन किया। पीएम मोदी ने स्कूल की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक भी लगाया। स्कूल के सामने भारी भीड़ जुटी हुई थी। वडनगर स्थित बीएन हाईस्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1963 से 1967 तक पढ़ाई की। इस स्कूल के प्रिसिंपल ने एसेंबली में रोज की तरह बच्चों की लाइनें लगवाईं और उन्हें एक मंत्र दिया- "अभ्यास-ए-मुख्य कार्यक्रम छे." यानी आज का मुख्य कार्यक्रम पढ़ाई ही है।

#WATCH: #Visuals of Prime Minister Narendra Modi as he reached his school in #Vadnagar, #Gujarat pic.twitter.com/hIl6DRgI25