हैप्पी बर्थ डेः राहुल गांधी का 47वां जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल आज 47 वर्ष के हो गए।

Birthday greetings to the Congress Vice President, Shri Rahul Gandhi. I pray for his long and healthy life. @OfficeOfRG

