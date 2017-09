B'DAY SPL पीेएम मोदी: गृहमंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने कुछ ऐसे दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 67 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर सुबह-सुबह पीएम मोदी अपनी मां हीरा बा का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे। मोदी मां से कुछ देर मिले और आशीर्वाद लेने के बाद लौटे। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वादनगर में हुआ था। इसके अलावा पीएम आज नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन करेंगे। अपने 67वें जन्मदिन पर मोदी बांध के 30 दरवाजे खोलेंगे।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पूरे देशभर से सोशल मीडिया के जरिए उनके लिए बधाई संदेशों का तांता लगना शुरू हो गया। देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, 'पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की मुबारकबाद। उनके नेतृत्व और तप ने देश को कई लाभ पहुंचाया है। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं।'

Birthday wishes to Shri @narendramodi ji. His leadership & tenacity has immensely benefitted the nation. I pray for his long & healthy life. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 17, 2017

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्विटर के जरिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनायें, आपकी दीर्घायु व स्वास्थ्य के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, "न्यू इंडिया के मार्गदर्शक श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की मुबारकबाद! देश आपको प्रधानमंत्री के रूप में पाकर गौरवान्वित है।"

Wishing the visionary of #NewIndia Sh @narendramodi Ji a very Happy birthday! India 🇮🇳is proud to have You as it's PM #HappyBirthdayPM 🙏 — Sambit Patra (@sambitswaraj) September 17, 2017

इसके अलावा भाजपा नेता मनोज तिवारी ने लिखा, "देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते में मैं श्री नरेंद्रमोदी जी की यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा करता हूं। जन्मदिन की मुबारकबाद!"

#HappyBirthDayPM

I look forward to be a part of Shri @narendramodi ji's journey towards achieving highest Glories for India. Stay blessed!! https://t.co/Dl8ha2Uo9W — Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) September 17, 2017

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश लिखा। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री के लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने 125 करोड़ लोगों के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की भी कामना की।

उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक सैंड आर्ट तैयार किया। अपने सैंड आर्ट में सुदर्शन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए स्वच्छ भारत का संदेश भी दिया। सुदर्शन ने इंटरनेशनल तटीय सुरक्षा दिवस का भी जिक्र किया।

Sand artist Sudarshan Pattnaik's sand sculpture in Puri (Odisha) on the occasion of PM Modi's birthday. pic.twitter.com/GvwJsnrKGv — ANI (@ANI) September 17, 2016

LIVE: जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिया मां का आशीर्वाद