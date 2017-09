नवरात्र: 9 दिनों के उपवास पर हैं पीएम मोदी, 28 सालों रख रहै हैं व्रत

गुरुवार से नवरात्र शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 9 दिन का उपवास रखेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन हौ और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। नवरात्र 21 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर को समाप्त होगा। फिर 30 सितंबर को दशहरा मनाया जाएगा।

पीएम मोदी नवरात्र यह व्रत पहली बार नहीं रख रहे हैं। वो पिछले 28 सालों से पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं। खास बात यह है कि पीएम सिर्फ पानी पर उपवास रखते हैं। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी नवदेवी की खास पूजा करते हैं। व्रत रखने के दौरान वो हमेशा की तरह कामकाज करते हैं।

दशहरे पर शस्त्र पूजा भी करते हैं मोदी

मोदी पिछले कई सालों व्रत रख रहे हैं इसलिए उनकी ये आदत इतनी पुरानी है कि उनके शरीर पर नवरात्र के नौ दिनों के उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन दिनों रोजाना का काम वैसे ही करते हैं, जैसे नवरात्र के पहले या बाद में। नवरात्र के बाद विजयादशमी को मोदी शस्त्र पूजा भी करते हैं।

On the first day of Navratri, we pray to Maa Shailputri. Here is a Stuti devoted to her. https://t.co/SJQetP89pt pic.twitter.com/pEGGA7QuVy