विजयदशमी: PM मोदी ने दी शुभकामनाएं, शाम को लाल किला के रामलीला में होंगे

पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वेंकैया नायडू भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यकम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी तादाद में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएँ! Greetings to everyone on the auspicious occasion of Vijaya Dashmi.