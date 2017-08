राजस्थान में मोदी: उदयपुर को 15 हजार करोड़ की सौगात, बनेंगे कई हाईवे

पीएम मोदी ने आज राजस्थान के उदयपुर में 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने राजस्थान को कई बड़े हाईवे की भी सौगात दी है। उदयपुर में अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि जो काम हमने शुरू किया है उसे खत्म करके रहेंगे। पिछले 9 साल में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। हमने तीन साल में 5 हजार 600 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है।

राजस्थान में बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं राजस्थान के बाढ़ पीड़िता लोगों को भरोसा दिलाता हूं इस मुश्किल की घड़ी में सरकार आपके साथ है। मोदी ने कहा देश में बाढ़ से कई लोगों जान गंवानी पड़ी, राजस्थान में भी संकट आया, राज्य सरकार ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के साथ भारत सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इस संकट से उबरकर मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे।

I assure all those affected by floods in Rajasthan that the Govt of India is with you in this difficult time: PM Modi in Udaipur pic.twitter.com/D52IlSHk1N