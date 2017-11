1 साल नोटबंदी केः PM मोदी ने वीडियो में दिखाई उपलब्धियां, राहुल ने दिया शायराना जवाब

केंद्र सरकार ने एक साल पहले आज के ही दिन पूरे देश में नोटबंदी का फैसला लेते हुए 500 और एक हजार के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। इस मुद्दे पर एक ओर जहां सभी विपक्षी पार्टियां काला दिवस के तौर पर बना रही है तो वहीं भाजपा इस नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए एंटी ब्लैक मनी डे (काला धन विरोधी दिवस) के रूप में मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने आज नोटबंदी का समर्थन करने वाले सभी भारतीयों के प्रति आभार व्यक्त किया है। इतना ही नहीं उन्होंने वीडियो के जरिए नोटबंदी की उपबल्धियों को भी गिनवाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि मैं भ्रष्टाचार और कालाधन को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करने वाले भारतीयों के लिए तत्पर हूं।

I bow to the people of India for steadfastly supporting the several measures taken by the Government to eradicate corruption and black money. #AntiBlackMoneyDay — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2017



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह एक विडियो के जरिए एक बार फिर नोटबंदी के फायदे गिनाए और देशवासियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को लेकर एक के बाद एक चार ट्वीट किए। ' उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारतीयों ने एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की।

125 crore Indians fought a decisive battle and WON. #AntiBlackMoneyDay pic.twitter.com/3NPqEBhqGq — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2017



अगले ट्वीट में उन्होंने वीडियो में आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की है कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हुई। पीएम मोदी ने लोगों से एक सर्वे के जरिए उनकी राय भी जाननी चाही है।

Here are the benefits of demonetisation, encapsulated in this short film. Have a look. #AntiBlackMoneyDay pic.twitter.com/rPmGUYnTzI — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2017

7 मिनट 13 सेंकेंड की इस शॉर्ट फिल्म में नोटबंदी के तमाम फायदे गिनाए गए हैं। नोटबंदी को गरीबों और ईमानदारों के पक्ष में बताते हुए कहा गया है कि 1000 और 500 के पुराने नोट बंद होने से गरीबों और ईमानदार लोगों की नींद हराम नहीं हुई। विडियो में दावा किया गया है कि नोटबंदी के चलते देश में जमा कालाधन बैंकों में लौट आया है और आज सरकार के पास उनके मालिकों के नाम, पते और चेहरे मौजूद हैं। बताया गया है कि 23 लाख बैंक खातों में जमा 3.68 लाख करोड़ की राशि जांच के घेरे में है।

वीडियो के मुताबिक, नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद पर करारा प्रहार हुआ। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 75 फीसदी की कमी आई और नक्सलवाद में भी 20 फीसदी गिरावट देखने को मिली। इसके आलावा जाली नोटों और ड्रग्स के धंधे को भी बड़ा झटका लगा। शेल कंपनियों पर हुई कार्रवाई को विडियो में 'सर्जिकल स्ट्राइक' बताते हुए कहा गया है कि इसके जरिए 2.24 लाख कंपनियां बंद की गईं। कहा गया है कि नोटबंदी नहीं होती तो आज 18 लाख करोड़ की हाई वैल्यू करंसी होती जो अब घटकर 12 लाख करोड़ हो चुकी है।

वीडियो में कहा गया है कि सरकार ने बेनामी संपत्ति को लेकर बड़ी कार्रवाई की, नए टैक्स पेयर्स की संख्या में इजाफा हुआ, ऑनलाइन रिटर्न भरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेसकैश इकॉनमी में तेजी आई, डिजिटल ट्रांजैक्शन के आंकड़े अप्रत्याशित रूप से बढ़े, प्रॉपर्टी के दाम में कमी आई और लोन की किश्ते कम हो गईं। विपक्ष के आरोप को झुठलाते हुए विडियो में दावा किया गया है कि नोटबंदी से गरीबों को उनका हक मिला और बेहतर नौकरियां मिलीं। जो पैसा लोगों की तिजोरी में था, वह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया।

पलटवारः स्मृति ने राहुल पर साधा निशाना, नोटबंदी पर दी बहस की चुनौती

राहुल का शायराना वार

प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फायदे गिनाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए ही जवाब दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा है नोटबंदी एक त्रासदी है, हम लाखों ईमानदार भारतीयों के साथ खड़े हैं, जिनके जीवन और आजीविका को प्रधानमंत्री के अविवेकी निर्णय ने बर्बाद कर दिया।



Demonetisation is a tragedy. We stand with millions of honest Indians, whose lives & livelihoods were destroyed by PM’s thoughtless act. — Office of RG (@OfficeOfRG) November 8, 2017



"एक आँसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है

तुमने देखा नहीं आँखों का समुंदर होना"

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नोटबंदी की आलोचना करते हुए कहा है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। मैं फिर कह रही हूं यह बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि अगर इसकी जांच कराई जाए तो सच्चाई सापने आ जाएगी।

