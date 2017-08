रक्षाबंधन:पिछले 36 वर्षों से PM मोदी को राखी बांधती आ रही है यह पाकिस्तानी बहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पाकिस्तानी बहन पिछले 36 साल से राखी बांधती आ रही हैं। उनका नाम है कमर मोहसिन शेख। वह इस बार भी नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। कमर मोहसिन शेख का जन्‍म पाकिस्‍तान में हुआ है, वो शादी के बाद भारत आ गईं थीं और अब खुद को हिंदुस्‍तानी ही मानती हैं। उनका कहना है कि वह दिल से भारतीय हैं और भारत में रहने पर उन्‍हें गर्व है।

जिस समय नरेंद्र मोदी संघ के कार्यकर्ता थे तो काम के सिलसिले में कमर मोहसिन शेख का उनसे मिलना जुलना होता रहता था। एक बार रक्षाबंधन के दिन वह उनसे मिली और राखी बांधने की बात कही तो मोदी ने खुशी से अपना हाथ आगे कर दिया। तब से आज तक वो नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आ रही हैं। पीएम मोदी ने इस बार रक्षाबंधन के दिन उनको दिल्ली बुलाया है।

This time I thought he (PM) must be busy but 2 days back he called up, I was very happy to know that; started preparing: Qamar Mohsin Shaikh pic.twitter.com/tNi8xARHMa — ANI (@ANI_news) August 6, 2017

कमर मोहसिन शेख ने कहा, 'इस बार मुझे लगा कि वह व्यस्त होंगे, लेकिन दो दिन पहले उनका फोन आया। मैं इससे बेहद खुश हूं और राखी की तैयारियां शुरू कर दी हैं।' शेख ने उन दिनों को याद किया, जब भारत में उनके ससुरालीजनों के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं था। उन्होंने बताया, 'जब वह अपने शौहर के साथ दिल्ली आई थीं, तभी उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। उनका व्यवहार बेहद अच्छा है। वह मुझसे हमेशा मिलते थे और प्रेम से पूछते थे कि कैसी हो मेरी बहन? मैं उनको पिछले 36 वर्षों से राखी बांध रही हूं।'

When I first tied Rakhi to Narendra bhai,he was a karyakarta but with his sheer hardwork and vision he has become the PM:Qamar Mohsin Shaikh pic.twitter.com/JONWEGi4NT — ANI (@ANI_news) August 6, 2017