BRICS SUMMIT LIVE:गर्मजोशी से हाथ मिला जिनपिंग ने किया मोदी का स्वागत

ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे हुए हैं। रविवार को चीन पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी वहां ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और सिंगिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi arrived at the International Conference Center in China's Xiamen for the welcome ceremony #BRICSSummit pic.twitter.com/8cOE2kxjqb — ANI (@ANI) September 4, 2017

#WATCH: Chinese President Xi Jinping welcomed Prime Minister Narendra Modi at the International Conference Center in Xiamen #BRICSSummit pic.twitter.com/LROnlBf2xY — ANI (@ANI) September 4, 2017

Chinese President Xi Jinping welcomed BRICS leaders at the International Conference Center in Xiamen #BRICSSummit pic.twitter.com/eSlZXf5H8U — ANI (@ANI) September 4, 2017

