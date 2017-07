महामहिम को बधाई:PM मोदी ने नए राष्ट्रपति रामनाथ को दी बधाई,साझा की PIC

रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए। उन्हें 66 फीसदी वोट मिले हैं वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को 34 फीसदी वोट मिले हैं। जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और ट्विटर पर लगातार कई तस्वीरें शेयर की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनसे मिलने गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन्हें बधाई दी।

राष्ट्रपति चुनाव: मीरा को हरा राम बने देश के 14वें राष्ट्रपति

पीएम मोदी ने कोविंद के साथ-साथ मीरा कुमार को भी उनके जज्बे और आत्मविश्वास के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मीरा कुमार को उनके कैंपेन के लिए बधाई। हम सबको उनपर गर्व है। पीएम मोदी ने रामनाथ के साथ अपनी 20 साल पुरानी तस्वीर शेयर की।

20 years ago and the present…always been a privilege to know you, President Elect. pic.twitter.com/IkhnOtYf8N

Gladdened by the extensive support for Shri Ram Nath Kovind Ji among MPs & across various states. I thank members of the electoral college.