मोदी जाएंगे यूएस: ट्रंप के निमंत्रण पर 26 जून को वाशिंगटन में पहली मुलाकात

पीएम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 25 जून से अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी और ट्रंप की वाशिंगटन में 26 जून को पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। दोनों ही देश के नेता एक-दूसरे से फोन पर कम से कम तीन बार बात कर चुके हैं।

