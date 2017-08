पाकिस्तान में हो सकता है दाऊद इब्राहिम लेकिन हम भारत की मदद क्यों करें: मुशर्रफ

1993 मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर कई बार ये दावे हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान में छुपा है। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इस बात पर लगभग मुहर लगा दी है कि वो पाकिस्तान में ही छुपा है।

पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटर्व्यू में मुशर्रफ ने कहा कि भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। हमें अब क्यों अच्छा बनना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए? मुझे नहीं पता कि दाऊद कहां है. वह यहां भी कहीं हो सकता है।

डोकलामः इस रुख से दुनिया में बढ़ा भारत का कद, कई देशों से रिश्ते मजबूत

मुशर्रफ ने कहा कि भारत लगातार मुसलमानों की हत्या कर रहा है और दाऊद इब्राहिम प्रतिक्रिया दे रहा है। ये इस बात का संकेत है कि वॉन्टेड क्रिमिनल शायद पाकिस्तान में ही हो। बात दें कि पाकिस्तान लगातार दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की बात को नकारता रहा है। इसके बावजूद भारत का कहना है कि वो करांची के पटियाला हाऊस में रह रहा है।

मुंबई बारिश Stories:फ्लाईओवर पर बिताए 11 घंटे,किसी की कैब में भरा पानी

इतना ही नहीं पिछले 10 साल से नई दिल्ली कई बार इस्लाबाद डोजियर भेज चुका है। बता दें कि इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान पर ओसाम बिन लादेन को पनाह देने का आरोप लगाया था।

Dawood may be 'here, somewhere, but why should we assist India?': Musharraf



Read @ANI story | https://t.co/TdzdA63wRd pic.twitter.com/XV3KbVY3y4