विदाई:अब्दुल बासित ने भारत को कहा अलविदा, सोहेल महमूद होंगे PAK के नए उच्चायुक्त

भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने नई दिल्ली में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत को अलविदा कहते हुए बुधवार को शुक्रिया अदा किया। उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बासित बुधवार को दिल्ली से रवाना होकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बासित को 2014 में भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। उनकी जगह सोहैल महमूद अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे जिनके मध्य अगस्त तक अपना कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है।

भारत में उनके कार्यकाल को याद करते हुए उच्चायोग के प्रवक्ता ख्वाजा माज ने कहा, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उनके दो खास गुण बेहद अहम हैं, पहला उनका मानसिक संतुलन और दूसरा आक्रामक मीडिया का सामना करने के दौरान भी अपना आपा नहीं खोने का गुण।

Goodbye India and thanks for everything.