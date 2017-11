10 साल बाद जेल से रिहा हुईं पाकिस्तान की फातिमा, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया

अमृतर की सेंट्रल जेल में पिछले 10 से ज्यादा सालों से सजा काट रही फातिमा को जेल से रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान की रहने वाली फातिमा के साथ उनकी 11 साल की बेटी हिना और मौसी मुमताज को भी रिहा कर दिया गया है। फातिमा और मुमताज को स्मग्लिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था।

जेल से रिहा होने के बाद फातिमा ने प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। फातिमा ने कहा कि पीएम मोदी ने हमारे केस पर गौर किया। हम इस के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें सेल्यूट करते हैं।

साल 2006 में गिरफ्तार हुई थीं फातिमा :

साल 2006 में फातिमा और उनकी बहन मुमताज को अटारी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। दोनों को उस वक्त अरेस्ट किया गया था जब वो समझौता एक्सप्रेस से भारत आई थीं। उनपर ड्रग्स रखने का आरोप था। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें भारतीय अदालत ने 10 साल की सजा और चार लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। लेकिन कोर्ट ने जुर्माने की राशि ना चुका पाने के एवज़ में उन्हें और चार साल जेल में गुज़ारने का आदेश दिया था।

गिरफ्तारी के वक्त गर्भवती थी फातिमा:

जिस वक्त फातिमा भारत आई थीं उस वक्त वो गर्भवती थीं। उन्होंने सजा के दौरान जेल में ही अपनी बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम हिना रखा गया। हिना सिर्फ स्कूल जाने के लिए ही जेल से बाहर आती थीं। बाकी समय वो जेल में ही रहती थीं। फातिमा और उनकी बहन मुमताज़ ने नवंबर में ही अपनी 10 साल की सज़ा पूरी कर ली थी। लेकिन जुर्माने की राशि ना चुका पाने की वजह से वो दोनों और उनके साथ 10 साल की हिना को भी रिहा नहीं किया गया।

