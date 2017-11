Noteban: राहुल गांधी ने लिखा- एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है...

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के एक साल पूरा होने के पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बुधवार सुबह ट्वीट कर नोटबंदी को 'त्रासदी' कहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "नोटबंदी एक त्रासदी है। हम उन लाखों ईमानदार भारतीयों के साथ हैं, जिनकी जिंदगी पीएम के बिना सोचे-समझे कदम से बर्बाद हो गई।" एक अन्य ट्वीट में राहुल ने फोटो शेयर कर सरकार पर कटाक्ष किया।

Demonetisation is a tragedy. We stand with millions of honest Indians, whose lives & livelihoods were destroyed by PM’s thoughtless act.