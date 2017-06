पाकिस्तान ने किया संघर्षविराम का उल्लंघन, राजौरी में भारतीय चौकियों को बनाया निशाना

पाकिस्तानी सेना ने आज लगातार तीसरे दिन संर्ष विराम का उल्लंन किया और जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले और पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर मोर्टार बमों और स्वचालित हथियारों से भारतीय चौकियों तथा नागरिक बहुल इलाकों को निशाना बनाया। इस हमले में एक महिला घायल हो गई है जिसे राजौरी के जिला अस्पताल में भरती कराया गया है।



भारतीय जवानों ने इस संर्षविराम उल्लंन पर जवाबी कार्यवाही की। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भीमभेर गली 'बीजी' सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आज सुबह चार बजकर 15 मिनट से पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बना कर संर्षविराम उल्लंन किया।



J&K: Woman injured in ceasefire violation by Pakistan in Balakote Sector of Poonch, admitted to District Hospital Rajouri pic.twitter.com/Q0s9RFtlzn