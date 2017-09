J&K: सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकी, एक ने किया सरेंडर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिद्दीन के दो आतंकवादी मारे गए जबकि एक अन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मारे गए हिज्बुल के आतंकी का नाम तारीख भट्ट है और जिस आतंकी ने सरेंडर किया है उसका नाम आदिल डार है जो लश्कर-ए-तयबा का मेंबर है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ.एस पी वैद्य ने बताया कि एक गश्ती दल पर हुए हमले के बाद आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने शोपियां में इमाम साहिब क्षेत्र के एक गांव में शनिवार रात संयुक्त तलाशी अभियान चलाया।

डॉ. वैद्य के मुताबिक सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया, वहां छुपे आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस महानिदेशक के मुताबिक कुछ ही देर में अतिरिक्त सुरक्षाबल घटनास्थल पर पहुंच गए और इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बताया कि इलाके में तीन आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी।

मुठभेड़ के दौरान शनिवार रात एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद अन्य आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। डॉ.वैद्य ने बताया कि निकल भागने का कोई चारा नहीं देख आदिल नाम के एक आतंकवादी ने रविवार सुबह सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आदिल हाल ही में आतंकवादी बना था। माना जा रहा है कि वहां छुपा एक अन्य आतंकवादी भी मारा गया। इस मुठभेड़ के दौरान एक लड़की को पैर में गोली लग गई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बता दें कि हाल के महीनों में यह पहली घटना है जब किसी आतंकवादी ने मुठभेड़ के दौरान अपने हथियार डाले हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे मारा नहीं जाएगा जिसके बाद वह एक मकान के मलबे से बाहर आया और पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी एके 47 राइफल रख दी।

J&K:HM terrorist Tariq Bhat killed in Shopian,LeT's Adil Dar surrendered. Mohd Altar Rather surrounded by security forces (Visuals deferred) pic.twitter.com/SMAV0K8KlQ

Jammu and Kashmir: Terrorist killed in Shopian encounter identified as Tariq Ah Bhat of Hizbul Mujahideen (File picture) pic.twitter.com/O1xmFtGkQF