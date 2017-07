जम्मू-कश्मीरः सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 सिपाही भी घायल

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों के साथ आज मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी में भी गोली लगने से घायल हो गया।

इस दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए एकत्र प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करके के लिए आंसू गौस के गोल छोड़े और हवाई फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया जबकि इसी जिले के दूसरे गांव में कल रात चलाये गये तलाशी अभियान को तड़के बंद कर दिया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिले के बहम्नू गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना पर सुरक्षाबलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल (एसओजी) के साथ संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया।

सूत्रों के अनुसार सुरक्षाबल गांव में एक विशेष इलाके की तरफ बढ़ रहे थे कि आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जबावी कार्रवाई की। आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों की घेराबंदी से भागने की कोशिश की। इस बीच सुरक्षाबलों की गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया और दो आतंकवादी भाग कर पास के घर में छिप गये।

सूत्रों के अनुसार सुरक्षाबलों की कार्रवाई में एक घर में छिपा एक और आतंकवादी मारा गया। एक और आतंकवादी घर में छिपा हुआ है जो सुुरक्षाबलों पर गोलीबारी कर रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में बाधा पहुंचाने के लिए एकत्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलीबारी जिसमें एक युवक घायल हो गया। युवक को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदर्शनकारी तलाशी अभियान को बाधित करने के लिए सुरक्षाबलों पर पथराव कर रहे थे।

#UPDATE Encounter in Pulwama's Bamnoo: Slain terrorist identified as Kifayat. Two other terrorists are trapped