ओड़िशा: कंधमाल के खमनखोल इलाके में नक्सली हमला, SOG जवान शहीद, 10 घायल

ओड़िशा में कंधमाल जिले के खमनखोल इलाके के जंगल में रविवार रात को नक्सलियों ने स्पेशल आॅपरेश ग्रुप (एसओजी) के जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया।

इस नक्सली हमले में 10 जवानों के घायल होने की भी खबर है।

#FLASH Odisha: 1 SOG jawan lost his life and 10 were injured due to a Maoist ambush in the forest area near Khamankhol in Kandhamal district pic.twitter.com/sA9gg1m0VV