टेरर फंडिंग केस: NIA ने की जम्मू-दिल्ली समेत 11 जगहों पर छापेमारी

जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने 11 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने श्रीनगर की पांच जगहों और दिल्ली की पांच जगहों समेत 11 जगहों पर छापेमारी की है।



इससे पहले एनआईए ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे नसीम गिलानी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। जांच एजेंसी ने नसीम को समन कर दिल्ली बुलाया था।



वहीं, इससे पहले कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने की जांच कर रही एनआईए ने अलगाववादी नेताओं के घर और अन्य ठिकानों पर फिर से छापेमारी की थी। एनआईए को इस छापेमारी में विदेशी करेंसी भी मिली थी।

