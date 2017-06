अलगाववादियों पर नकेल: NIA को छापे में मिले हिजबुल और लश्कर के लेटर हेड

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर में टेरर फंडिंग के संबंध में घाटी के 14 और दिल्ली में आठ स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने पूर्व अलगाववादी नेता नईम अहमद के घर पर भी छापा मारा है। उन्होंने स्टिंग में पाकिस्तान से पैसे लेने की बात कबूली थी, जिसके बाद उन्हें हुर्रियत से निकाल दिया गया था। साथ ही राजा कंवल के घर भी रेड पड़ी है।

Letterheads of LeT and HM, pen-drives, laptops have also been seized. Fresh locations revealed during the questioning to also be searched.