बेटे की गिरफ्तारी के बाद NIA ने की सैयद सलाउद्दीन के घर पर छापेमारी

राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी ने आंतकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के ठिकनों पर छापेमारी की है। NIA ने ये छापेमारी जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित सलाउद्दीन के घर पर की है। खबरों की मानें तो ऑनलाइन एनआईए ने करीब सात ठिकानों पर छापेमारी की है।

बता दें कि एनआईए ने मंगलवार को ही सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद यूसुफ शाहिद को गिरफ्तार किया है। युसूफ शाहिद को 2011 के टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि यूसुफ को आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण मामले में वर्ष 2011 में दर्ज एक पुराने मामले के आधार पर पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय बुलाया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि सीरिया में रह रहे एक आरोपी गुलाम मोहम्मद भट ने कथित रूप से सैयद सलाहुद्दीन के कहने पर साल 2011 से 2014 के बीच यूसुफ को पैसे ट्रांसफर किए थे।

J&K: NIA raided the house of Syed Salahuddin's son Syed Shahid Yousuf, in Soibugh village of Kashmir’s Budgam district.