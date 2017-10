NIA ने जाकिर नाइक के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, ये हैं आरोप

धार्मिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ राष्ट्रिय सुरक्षा जांच एजेंसी (NIA)ने चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने एक विशेष अदालत में जाकिर के खिलाफ चार्जशीट सौंपी है। जाकिर पर युवाओं को अपने भड़काऊ भाषण के जरिए ऊकसाने और 'भारत-विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने का आरोप लगा है। जाकिर के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

सूत्रों की मानें तो जाकिर ने अपने भाषणों के जरिए इस्लाम के नाम पर ना केवल युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया है बल्कि उसके संगठन ने घृणा फैलाने में संलिप्त संदिग्ध आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाने में भी सहयोग किया। बता दें कि बीते दिनों ये खबर भी आई थी कि बैन के बावजूद जाकिर नायक के भाषणों का वीडियो जम्मू-कश्मीर में लोकल टीवी चैनलों और केबल ऑपरेटरों द्वारा दिखाए जा रहे हैं। इन वीडियो में जाकिर नाइक दूसरे धर्मों को लेकर विवादित बयान देता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने जाकिर नाइक के धार्मिक चैलन पीस टीवी पर बैन लगा रखा है।



बता दें कि कि 51 साल का जाकिर नाइक साल 2016 में तब गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत छोड़कर चला गया था जब ढाका आतंकवादी हमले के कुछ हमलावरों ने दावा किया था कि वे जाकिर नायक के भाषणों से प्रेरित थे। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में NIA को जाकिर नाइक की तलाश है। मिडल ईस्ट मॉनिटर ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के मुताबिक जाकिर को सऊदी अरब की नागरिकता मिल चुकी है। हालांकि अबतक इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

