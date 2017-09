लापरवाही: दोस्त लेते रहे ग्रुप सेल्फी और पीछे दोस्त...

सेल्फी के चक्कर में हुए हादसों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ग्रुप सेल्फी ले रहे छात्रों इतने मग्न हो गए कि उन्हें पीछे डूबता दोस्त नजर नही आया।

ये पूरा मामला है बेंगलुरू के जयानगर का। जहां के नेशनल कॉलेज के छात्र और 17 साल का विश्वास पास ही तालाब में पिकनिक मनाने गए थे। तालाब 10 फीट गहरा था और सभी दोस्त उसमें नहाने लगे। इसके बाद सभी दोस्तों ने ग्रुप सेल्फी ली और मंदिर के लिए चले गए। लेकिन इसी दौरान वो भूल गए कि उनका दोस्त विश्वास उनके साथ नहीं। उन्होंने विश्वास को कई जगह ढ़ूंढ़ा लेकिन वह कहीं नहीं मिला।

#Karnataka: A 17-year-old student drowned while his friends were busy taking a selfie in a pond near Kanakapura pic.twitter.com/x65nBaEmA4