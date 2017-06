अहमदाबाद में योग: रामदेव के साथ 3 लाख लोगों ने किया योगासन, बनाया विश्व रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहां जीएमडीसी मैदान में लगभग तीन लाख लोगों ने योगगुरू रामदेव के नेतृत्व में योगासन करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, कई अन्य नेता और आईएएस अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अधिकारी मौजूद थे।

Gujarat CM Vijay Rupani, Amit Shah and Baba Ramdev participate in a Yoga camp in Ahmedabad #InternationalYogaDay pic.twitter.com/c6y5RMTjK3