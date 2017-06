मोदी का भव्य रोड शो: बरसाती माहौल में जुटी लाखों की भीड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आज रात यहां आयोजित रोड शो में बरसाती माहौल के बीच लाखों लोगों की भीड ने शिरकत की।इस साल गुजरात के चौथे दौरे पर आये श्री मोदी का कुल मिला कर यह पिछले करीब तीन माह में तीसरा रोड शो था। उन्होंने 22 मई को कंडला में तथा 16 अप्रैल को सूरत शहर में 12 किमी लंबा रोड शो किया था।

मोदी यहां आजी डैम के करीब एक लाख से अधिक लोगों की रैली को संबोधित करने के बाद रोड शो पर निकले और अमूल सर्किल, डीलक्स सिनेमा, किशानपरा, मेयर बंगलो होते हुए हवाई अड्डे पर पहुंचे। भीड में पूर्व राजपरिवार के सदस्यों समेत हर तरह के लोग शामिल थे।

मोदी रास्ते भर हाथ हिला कर लोगों का अभिवादन करते रहे। रोड शो के लिए सुरक्षा के कडे प्रबंध किये गये थे। इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी के इस सफल रोड शो को सत्तारूढ भाजपा के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। श्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह कुल मिला कर 14 वां गुजरात दौरा था इसमें से 10 पिछले 11 माह में हुए हैं।

Glimpses of Grand Road Show of Hon. PM Shri @narendramodi ji at Rajkot. pic.twitter.com/u0melyajpR