शपथ ग्रहण LIVE: धर्मेंद्र प्रधान ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ

अब से थोड़ी देर में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। आज होने वाले मंत्रिपरिषद के तीसरे फेरदबल में कम से कम नौ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। इनमें आरके सिंह, सत्यपाल सिंह, शिव प्रताप शुक्ला, अश्विनी चौबे, हरदीप सिंह पुरी, अनंत हेगड़े, वीरेंद्र कुमार, गजेंद्र सिंह शेखावत और केजे अल्फोंस शामिल हैं। ये सभी पहली बार केंद्र में मंत्री बनेंगे। साथ ही तीन मंत्रियों को पदोन्नति देते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा।

10.41AM: धर्मेंद्र प्रधान ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ

10.40AM: शपथ ग्रहण समारोह शुरू

10.38AM: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे, अब शुरू होगा शपथ ग्रहण

10.30AM: शिवसेना नेता संजय राउत बोले, ये बीजेपी का कैबिनेट विस्तार है

10.30AM: चार राज्य मंत्रियों का होगा प्रमोशन

10.27AM: उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राष्ट्रपति भवन पहुंचे

10.25AM: 9 मंत्री लेंगे शपथ

10.24AM: दरबार हॉल में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम

10.22AM: प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा।

10.20AM: शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी उमा भारती।

10.17AM: शपथ लेने वाले सभी लोग राष्ट्रपति भवन पहुंचे।

10.15AM: पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमन और धमेंद्र प्रधान राष्ट्रपति भवन पहुंचे

10.10AM: शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी

10.00AM: राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी, पहुंचे कई गेस्ट, देखें वीडियो

9.45AM: बहुत रोमांचित हूं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह बहुत आश्चर्यजनक हैः केजे अलफोंस

9.30AM: मंत्रिमंडल में फेरबदल से शिवसेना खुश नहीं। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होगा शामिल

9.15AM: अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र के प्रति अभारी हूं- हरदीप सिंह पुरी

9.00AM: हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था। इसलिए जेडीयू की ओर से मेरे या किसी और के कैबिनेट में शामिल होने का कोई सवाल नहीं है- वशिष्ट नारायण सिंह

8.45AM: मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी क्षमता पर भरोसा किया। मंत्रालय पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है- आरके सिंह

6.00AM: शिव प्रताप शुक्ला के समर्थकों में खुशी की लहर, घर पर परिजनों ने मुंह कराया मीठा

