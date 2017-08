महाराष्ट्र: नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 6 डिब्बे पटरी से उतरे

महाराष्ट्र के टिटवाला के पास मंगलवार सुबह नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। सेंट्रल रेलवे ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं, डॉक्टर और वरिष्ठ अधिकारी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है।

नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस वासिंद और असनगांवा स्टेशन के पास पटरी से उतरी है। यह हादसा सुबह 6: 40 पर हुआ है। राहत बचाव दल कल्याण के घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

#Visuals from Maharashtra: 5 coaches & engine of Nagpur Mumbai Duronto Express derailed near Titwala. pic.twitter.com/yTYjvhVY1J