म्यांमार: PM मोदी का शानदार स्वागत, रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर हो सकती है बातचीत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर मंगलवार को म्यांमार पहुंचे। उन्होंने म्यांमार के राष्ट्रपति हतिन क्याव से मुलाकात की और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की।

मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर म्यांमार पहुंचे हैं। वह चीन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शरीक होने के बाद यहां आए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने क्याव द्वारा मोदी का स्वागत की जाने की कुछ तस्वीरें टवीट की हैं।

उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, 'एक्ट ईस्ट और पड़ोसी देश की नीति। पीएमए नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति यू हतिन क्याव से मुलाकात की, ऐतिहासिक संबंध मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की।'

