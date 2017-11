राजस्थान : मुस्लिम गोपालक पर हमला कर भीड़ ने की हत्या, एक गिरफ्तार

राजस्थान के अलवर में एक मुस्लिम गोपालक की हत्या कर दी गई। यह पहलू कांड की तर्ज पर राज्य में दूसरी हत्या है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

अलवर जिले से पिकअप में गाय लेकर भरतपुर के घाटमिका गांव जा रहे दो मुस्लिम गोपालकों के साथ शनिवार देर रात मारपीट की गई और फिर उनको गोली मार दी गई।

35 साल के इस युवक उमर का शव रेलवे लाइन के किनारे मिला है। एक सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना हनीफ ने कहा कि उमर मुहम्मद डेयरी फार्मिग करता था। वह ताहिर खान और जब्बा के साथ पांच गायों को लेकर भरतपुर जा रहा था। इसी दौरान गोविंदगढ़ के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया।

फायरिंग में उमर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में घायल ताहिर का हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद से ही जब्बा गायब है। बड़ी संख्या में जुटे मेव समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट की।

5 cows were found in vehicle, including a dead one. Case lodged. Later a body was found which a family claimed belonged to its member. Case filed. Body sent for postmortem & a suspect arrested y'day: #Rajasthan HM on man allegedly shot at in Alwar while he was transporting cows pic.twitter.com/F4jGd2gKcw

युवकों के साथ मारपीट करने वालों ने उन गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया है। आरोपी नाबालिग है। उसकी उम्र 16 साल है। उसके साथ 6 अन्य लोग भी इस अपराध में शामिल थे।

मामले पर राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा वाहन में पांच गाय मिलीं थी जिसमें से एक मर चुकी थी। मामला दर्ज कर लिया गया है। बाद में एक शव भी मिला जिसे एक परिवार ने अपना सदस्य होने का दावा किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया है। एक संदिग्ध को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस युवक को कथित तौर पर गोली मारी गई है वह एक वाहन में गायों को ले जा रहा था।

मामले की क्या सच्चाई है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कटारिया ने कहा कि उन्हें आशा है कि केस को जल्द सुलझा लिया जाएगा और दोषी को सजा मिलेगी।

We don't have enough manpower to control every situation in all cities in time. Police is investigating and other culprits will soon be arrested: Gulab Chand Kataria, Rajasthan Home Minister on man allegedly shot at in Alwar while he was transporting cows pic.twitter.com/ZIimnpGm3V