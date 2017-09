मुंबई LIVE: परेल के एलफिस्टन रेलवे ब्रिज पर पुल गिरने की अफवाह के बाद से मची भगदड़ में 22 लोगों की मौत

मुंबई के परेल एलफिस्टन रेलवे ब्रिज पर भगदड़ मच गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पुल गिरने की अफवाह के बाद से मची भगदड़ के चलते यह हादसा हुआ है। रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये हादसा क्यों हुआ ये अभी कहा नहीं जा सकता।

#UPDATE 22 people dead in the stampede at Elphinstone railway station's foot over bridge in Mumbai pic.twitter.com/Nd7dOrNCYJ