मुंबई बारिश:पानी-पानी मायानगरी,मुंबई-दिल्ली की 13 फ्लाइट कैंसिल, कई ट्रेनें रद्द

मुंबई में आज फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों में मायानगरी में भयावह बारिश होगी। मौसम विभाग ने 12 बजे हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है। कल रात से बारिश की वजह से स्कूल-कालेज बंद का ऐलान किया गया था और आज रेल व हवाई सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है।

मुंबई बारिश Stories:फ्लाईओवर पर बिताए 11 घंटे,किसी की कैब में भरा पानी



शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल में भी विमानों की सेवा पर असर पड़ा है। मुंबई एयरपोर्ट का मेन रनवे बंद है, 56 विमानों को डायवर्ट किया गया है, दूसरा रनवे चालू कर दिया गया है। वेस्टर्न रेलवे की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, सेंट्रल रेलवे की कई ट्रेनें कैंसल कर दी गई है। मुंबई से दिल्ली आने वाली 13 फ्लाइट देर से चल रही है और 15 फ्लाइट कैंसल हो गई है।

मौसम विभाग के अफसर अजय कुमार ने कहा, आज 24 घंटे बारिश होगी लेकिन फिर बारिश में नरमी आएगी, लेकिन हल्की बारिश होती रहेगी।

#MumbaiRains: Five Western Railways trains cancelled; six trains cancelled and two diverted on Central Railways pic.twitter.com/90QNsrZ5ba