शाबाश मुंबई पुलिसः महिला ने ट्विटर पर की शिकायत, ऐसे पकड़े गए स्टॉकर

मुंबई में काम करने वाली 25 साल की पत्रकार आसिरा तरन्नुम ने गुरुवार को अहले सुबह ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी कि दो लड़के स्कूटर से उसका पीछा कर रहे हैं और भद्दे कमेंट्स पास कर रहे हैं। जिसके बाद स्पीड एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने अंधेरी इलाके से उन लड़कों को धर दबोचा।

घटना तब की है जब तरन्नुम गुरुवार को आधी रात के बाद अपने ऑफिस से घर लौटने के लिए ऑटो से घर की तरफ जा रही थीं। तरन्नुम के मुताबिक ये दूरी इतनी कम है कि वहां तक चल कर जाया जा सकता है। तभी ऑटो से जाते हुए उन्होंने देखा कि दो लड़के स्कूटी से जाते हुए इनके ऑटो का पीछा कर रहे हैं। वो लड़के भद्दे इशारे और कमेंट्स करने के अलावा हिन्दी फिल्मी गाने गा रहे थे। इसके बाद उन लोगों ने ड्राइवर से ऑटो रोकने के लिए भी कहा।

तब तरन्नुम को ये एहसास हुआ कि वो किसी मुश्किल में फंसने वाली हैं और उन्होंने ठीक उसी वक्त स्कूटी की फोटो निकाल ली और सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर किया और मदद के लिए 100 नंबर डायल किया। जिसके बाद इमरजेंसी नंबर से इन्हें जवाब मिला कि पुलिस उनकी लोकेशन पर पहुंच रही है। जैसे ही पुलिस उनके पास पहुंची वो लड़के वहां से भाग गए।

ट्विटर पर उस स्कूटी के साथ उन लड़कों की फोटो शेयर करते हुए तरन्नुम ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लोगों से इनकी पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी देने की अपील की।

@MumbaiPolice Alert: two boys on a scooty passing lewd comments and chasing the Rick on Andheri Link Road. pic.twitter.com/wEXo2eX6oL