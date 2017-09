मुंबई इमारत हादसा:पूरी रात चला राहत-बचाव काम,मौत का आंकड़ा 32 पहुंचा

दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में गुरुवार सुबह 8.30 बजे पांच मंजिला इमारत के ढहने से 32 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार मौत का आंकड़ा 24 था लेकिन रात होते होते मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का सिलसिला जारी रहा और मौत का आंकड़ा 32 पहुंच गया। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हैं। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। पूरी रात बचाव व राहत कार्य जारी रहा। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ आस-पास के लोगों ने राहत कार्य में बहुत मदद की।

#MumbaiBuildingCollapse: Overnight ops continued in Bhendi Bazar; 13 rescued safely, 31 deaths in the incident says NDRF Asst Commandant pic.twitter.com/YijXSBglJA