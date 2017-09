गूगल सर्च: 'how to' के साथ सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं ये 10 सवाल

सर्च इंजन गूगल अब लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। लोग जो सवाल अपने दोस्त या किसी करीबी से भी नहीं पूछ पाते वो सवाल भी गूगल से बेधड़क पूछते हैं।

ऐसा लोग सिर्फ इसलिए नहीं सर्च कर रहे कि उन्हें सिर्फ कुछ जानकारी मिलती है कि बल्कि बल्कि कई सवालों के जवाब मजेदार देता है। और कुछ सवालों के जवाब काफी असरदार होते हैं। जैसे How to find love (प्रेमिका या प्रेमी कैसे पाएं) इस पर गूगल का जवाब होता है Consider your appearance(अपने लुक पर ध्यान दो)।

अपनी जरूरत के मुताबिक पूरी दुनिया में लोग अलग अलग बातें सर्च करते हैं। लेकिन गूगल से सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों को की जो लिस्ट जारी की है वह हैरान करने वाली है। इस लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग क्या सर्च करते हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि लोगों क्या-क्या चीजें मुश्किल लगती हैं? लोगों चोरी छुपे क्या जानकारी गूगल से मांगते हैं?

आगे देखें सबसे ज्यादा सर्च किए गए 10 सवालों की लिस्ट