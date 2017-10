गुंडागर्दीः नौकरी का मुद्दा उठा मनसे कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, देखें वीडियो

महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी और गैर-मराठी का मुद्दा उठने लगा है। यहां सांगली में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की। इस बार भी मुद्दा नौकरी का है। खबरों के अनुसार मनसे कार्यकर्ताओं में सांगली में गैर महाराष्ट्रीयन लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिससे पता चलता है कि किस तरह मनसे कार्यकर्ता लोगों को रोक-रोककर पीट रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में लिया है। घटना मंगलवार शाम की है।

खबरों के अनुसार मंगलवार को एमएनएस के कार्यकर्ता हाथ में लाठी लेकर सड़कों पर उतरे और सामने जो भी उत्तर भारतीय दिखा उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। यहां तक कि लोगों की डंडे और लात-घूसों से पिटाई की गई।

#WATCH MNS workers beat up non-Maharashtrians in Sangli's

MIDC Kupwad demanding preference to local youth for jobs in the area's industries pic.twitter.com/xtMRAHWbSD