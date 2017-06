लापरवाही: गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत-पाक सीमा के बदले लगा दी स्पेन-मोरक्को सीमा की तस्वीर 

गृह मंत्रालय ने जाहिरा तौर पर एक गड़बड़ी में अपनी सालाना रिपोर्ट में स्पेन—मोरक्को सीमा की एक तस्वीर का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान की सीमा के रूप में किया है। इस पर केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुयी है तो मंत्रालय माफी मांगेगा।

यह तस्वीर 2016—17 के लिए मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में प्रकाशित हुयी है। इस तस्वीर के साथ शीर्षक सीमा पर फ्लडलाइट लगाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत—पाक सीमा पर फ्लडलाइट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है।

Home Ministry orders internal investigation into using picture of Spain-Morocco border to show Indian border floodlighting, in annual report pic.twitter.com/zNvwBnaljn