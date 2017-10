Metoo : यौन उत्पीड़न के ये कहानियां आपको झंकझोर देंगी

सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका जहां लोग ना सिर्फ फोटो, वीडियो शेयर करते हैं, बल्कि आपबीती भी साझा करते हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक कैंपेन चला। अमेरिका से चालू हुआ कैंपन भारत आया और खूब वायरल हुआ। उस कैंपेन का नाम था #Metoo, मी टू कहने को तो सिर्फ दो लफ्ज हैं लेकिन लोगों ने इन दो लफ्जों के जरिए पूरी आपबीती सुना दी। इस कैंपने में चाहें लड़का हो या लड़की हर कोई आगे आकर अपनी बात कह रहा था। इस कैंपेन का मकसद था हर वो शख्स जो कभी ना कभी किसी तरह के यौन उत्पीड़न या छेड़खानी का शिकार हुआ वो इस हैशटैग #Metoo के साथ शेयर करे। लाखों लोग इस कैंपेन का हिस्सा बने और उन्होंने आगे बढ़कर सोशल मीडिया पर अपने-अपने अनुभव साझा किए।

आखिर कहां से शुरू हुआ #Metoo कैंपेन:

दरअसल 16 अक्टूबर को हॉलीवुड अभिनेत्री एलिसा मिलानो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सैक्शुअली हैरेस होने की बात लिखी और लिखा कि हर वो शख्स जो कभी भी यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ हो वो ट्वीट के कमेंट पर आकर #Metoo लिखे। ऐलीसा ने जब ट्विटर पर अपने फॉलोवर्स से यौन शोषण के खिलाफ मुहिम शुरू करने की बात कही होगी तब उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी कि सात समंदर पार भी ये अभियान जोर पकड़ लेगा। ऐलीसा के ट्वीट के बाद मानो #Metoo की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते भारत में #Metoo ने एक कैंपने का रूप ले लिया। लाखों लड़के-लड़कियों ने इस हैशटैग के साथ अपनी बात लिखी। इस कैंपेन में ना सिर्फ आम लड़के-लड़की बल्कि बॉलीवुड से लेकर टीवी कलाकारों तक ने लिखा।

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

ऋचा चड्ढा ने #Metoo को किया सपोर्ट :

ऋचा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'पहले तो मीडिया को यौन शोषण पर लगातार कैंपेन चलाना चाहिए। केवल तभी इस पर बात नहीं करनी चाहिए जब यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हो। दूसरा, दुनियाभर के मर्दों को यह समझना चाहिए कि उन्हें कुछ भी करने और कुछ भी पहनने की आजादी है। किसी के भी साथ घूमने फिरने और कुछ भी करने का विशेषाधिकार इसलिए वे कौन होते हैं किसी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले।

मल्लिका दुआ ने ट्वीट कर शेयर की अपनी बात:

कॉमेडियन मल्लिका दुआ ने अपने ट्वीटर पर एक पोस्‍ट के जरिए बताया कि जब वो 7 साल की थी तब उनके साथ भी यौन शोषण की घटना हुई है। मल्लिका ने अपने पोस्‍ट में लिखा, 'मी टू, मैं अपनी खुद की कार में थी और कार मेरी मां चला रही थीं, वो हमारे साथ पीछे बैठा था और पूरे समय उसका हाथ मेरी स्‍कर्ट में था। मैं सिर्फ 7 साल की थी और मेरी बहन 11 साल की। उसका हाथ मेरी स्‍कर्ट के अंदर था और मेरी बहन की पीठ पर था। मेरे पिता ने, जो उस वक्त दूसरी कार में थे उन्होंने उसका मुंह तोड़ दिया क्‍योंकि उसी रात उन्‍होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था।

सेक्स के लिए मर्दों की तरफ से भी ऑफर मिले: इरफान खान

#Metoo कैंपेन पर इरफान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करियर के शुरुआती दिनों में काम पाने के लिए उन्हें लोगों के से अजीब अजीब तरह के ऑफर मिले लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इरफान ने कहा "मुझे भी सेक्स के लिए कई बार औरतों के साथ-साथ मर्दों की ओर से ऑफर मिले। यह बहुत लोगों के साथ होता है. ये चीज़ हर इंडस्ट्री में होती है। सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड की बात नहीं है।

#Metoo की वजह से ही ट्रोल हो गई थीं टिस्का चोपड़ा :

जब लाखों लोग मी टू पर अपना-अपना अनुभव साझा कर रहे थे उस दौरान तारे जमीं पर की एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने भी ट्वीट किया। लेकिन अपने ट्वीट के चलते वो ट्रोल हो गईं। दरअसल टिस्का ने ट्वीट करते हुए पीड़िताओं पर ही सावल खड़े कर दिए। टिस्का ने लिखा कि आपको किसी के साथ होटेल के कमरे में जाने की जरूरत ही क्या है? जब आप जाएंगे, तो शोषण होने की संभावना होगी ही। एक वैकल्पिक ना, एक विनम्र ना, एक ऐसी 'ना', जिसका मतलब आशंका हो सकती है, लेकिन सबसे खराब 'ना' वह है, जिसका मतलब 'हां' होता है। बस मुझे थोड़ा सा और पुश करो और मैं मान जाऊंगी।

A tentative ‘no’, a polite ‘no’, a ‘no’ that means ‘maybe’ and worst of a ‘no’ that means ‘yes.. just push me more and I will relent’..? https://t.co/7mm4FZUBeT — Tisca Chopra (@tiscatime) October 18, 2017

I don’t know if I will ever have the strength to share my story like I’ve read stories other women have shared but I applaud all of you who have shared or spoken up, you are so brave. I don’t feel all alone when I read these stories. #metoo — ♕ alli (@alliciamc_) October 28, 2017

Black women have been saying #MeToo since slavery. — Stacey Patton (@DrStaceyPatton) October 27, 2017

#metoo fed up of being ashamed for something that wasn't my fault. Honestly no one should feel ashamed for it, it's never the victims fault. pic.twitter.com/VuYfGwHyy6 — Abby 🤖 (@Dammiejodgers) October 27, 2017

I went swimming with him and his family. We got back to his place and I was waiting for a ride. He raped me. I was 14. He was 18. #MeToo — Lilia Aldrich (@PeachyLilia) October 28, 2017

It was my sisters birthday, early morning. I was 10. He was 18. I trusted him. He was like a brother. He ruined my head and youth. #MeToo — Spooky Bambi🎄 (@hopelessbambi) October 29, 2017