दबंगई: बहस करने से किया मना तो तोड़ दी लड़की की नाक, देखें वीडियो

मुंबई के कुर्ला-नेहरू नगर इलाके में जोर-जोर से बहस करने से मना करने पर एक व्यक्ति ने 16 वर्षीय एक लड़की की कथित तौर पर पिटाई कर उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। सोशल मीडिया में एक विडियो चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति लड़की पर हमला करता दिख रहा है। यह घटना मंगलवार की है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी की पहचान इमरान शाहिद शेख के रूप में की गई है।

#WATCH #CCTVVisuals: Minor girl allegedly molested in #Mumbai on Oct 17, beaten up as she protested. Case registered by Nehru Nagar Police pic.twitter.com/Qo2T8VZCN4