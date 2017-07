J&K: अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला, 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा से लौट रही एक बस पर हमला कर दिया। इस हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल हो गए। मरने वालो में 5 महिलाएं शामिल हैं। यह घटना अनंतनाग के बटेंगू में अंजाम दी गई। हमले में घायल हुए लोगों को अनंतनाग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद जम्‍मू हाइवे पर यातायात रोक दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की पुष्टि कर दी है।

आतंकवादियों ने तीन अलग-अलग स्थानों पर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनया। अनंतनाग के पास बटेंगू में यात्रियों से भरी बस पर अतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आतंकी फरार हो गए और सुरक्षाबलों ने उनकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इंटेलीजेंस ने पहले ही अमरनाथ यात्रियों पर हमले का अलर्ट जारी किया था। हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है।

#WATCH Visuals from Anantnag attack site: 2 Amarnath yatra pilgrims killed, many injured after terrorists attacked their bus in Batingu(J&K) pic.twitter.com/DZORy6DWvE — ANI (@ANI_news) July 10, 2017

#Visuals from attack site: 2 Amarnath yatra pilgrims killed, many injured after terrorists attacked their bus in Batingu of J&K's Anantnag. pic.twitter.com/oAlXQseroo — ANI (@ANI_news) July 10, 2017

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को हमले की जानकारी दी है। हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा को जारी रखने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद एलओसी पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया वो गुजरात के बलसाड की थी।

सफलता: जम्मू-कश्मीर में सेना ने की घुसपैठ नाकाम, 3 आतंकी मारे गए

जम्‍मू कश्‍मीर के आईजी ने बताया कि बटेंगू में फायरिंग हुई। हमला सुरक्षाबलों पर था ना कि यात्रियों पर। फायरिंग जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुई जिसके चलते अमरनाथ यात्रियों की एक बस भी चपेट में आ गई। हमले में सुरक्षबलों के तीन जवान भी घायल हुए हैं।

2 Amarnath yatra pilgrims killed, many injured after terrorists attacked their bus in Batingu area of J&K's Anantnag. pic.twitter.com/0VUhq77r2u — ANI (@ANI_news) July 10, 2017

आतंकवादियों ने जिस बस पर हमला किया वो ना तो काफिले का हिस्‍सा थी और ना ही श्राइन बोर्ड में रजिस्‍टर्ड थी। इस बस को किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी। बता दें कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले वाहनों श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया जाता है और ये वाहन सुरक्षाबलों के घेरे में जाते हैं।