टीवी चैनलों ने कहा फिर बाल-बाल बचे CM फडणवीस, CMO ने खबर को गलत बताया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर बाल-बाल बच गए। न्यूज चैनल के मुताबिक वह हेलीकॉप्टर में जैसे ही सवार होने वाले थे तभी हेलीकॉप्टर अचानक शुरू हो गया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले उनका हेलीकॉप्टर एक तार से टकरा गया था। गौरतलब है कि सीएमओ इस खबर को झूठा बता रहा है।

Maharashtra:Chief Minister Office clarifies "there was no accident kind of situation with CM D. Fadnavis' helicopter in Alibaug today."