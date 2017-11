तिब्बत: भारत-चीन सीमा पर आया 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप

दक्षिणी चीन (तिब्बत) के भारतीय सीमा से सटे हुए शियांग क्षेत्र में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सवेर्क्षण विभाग (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई। यूएसजीएस की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई। भूकंप का केन्द्र दक्षिणी चीन के शियांग क्षेत्र से 1० किलोमीटर दूर जमीन की सतह से 6.2 मील की गहराई में रहा।

चीन के जिस इलाके में इस भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा वहां जनसंख्या काफी कम है। भूकंप का केंद्र अलोंग से 185 किलोमीटर, फासीघाट से 200 किलोमीटर, तेजू से 244 किलोमीटर और ईटानगर से 330 किलोमीटर दूर था। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम हैं।

#FLASH Earthquake of magnitude 6.4 occurred in India-China border region in #ArunachalPradesh, at 4:14 AM pic.twitter.com/rU5g83IrAn