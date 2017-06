कर्ज का बोझ: मध्य प्रदेश में 2 दिन के अंदर दो किसानों ने की खुदकुशी

सरकारी राहत की घोषणाओं के बावजूद बैंकों और सूदखोरों के कर्ज से दबे किसानों की खुदकुशी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में पिछले दो दिन के अंदर दो किसानों ने खुदकुशी कर ली है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में होशंगाबाद जिले के सेओनी मालवा में 68 वर्षीय किसान माखन लाल डिगोलिया ने खुदकुशी कर ली। उसका शव आज पेड़ से लटका मिला।

Madhya Pradesh: A 68-year-old farmer Makhan Lal Digolia commits suicide by hanging himself from a tree in Hoshangabad's Seoni Malwa.