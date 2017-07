फेरबदल: वेंकैया का इस्तीफा, स्मृति ईरानी को मिला I&B मिनिस्ट्री का प्रभार, नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा

एनडीए के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेकैंया नायडू के केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय का मंत्रालय का जिम्मा वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फेरबदल की जानकारी दी है। वेंकैया के पास केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आवासीय एवं शहरी मामलों के 2 मंत्रालय थे।

Shri @MVenkaiahNaidu has resigned from his ministerial responsibilities. Additional charge of @Moud_India has been given to Shri @nstomar.