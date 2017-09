राम रहीम की बेटी हनीप्रीत इंसा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

गुरमीत रात रहीम सिंह की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। हनीप्रीत अब देश छोड़कर नहीं जा सकती। हनीप्रीत समेत तीन लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता आदित्या इंसा का भी नाम भी शामिल है। बता दें की हनीप्रीत बाबा राम रहीम सिंह की मुंह बोली बेटी है। हनीप्रीत पर देशद्रोह का केस भी दर्ज है।

Lookout notice has been issued by the police against Honeypreet Insan confirms Panchkula DCP Manbir Singh #GurmeetRamRahimSingh