कर्नाटक में मोदी Live: मंगलुरु पहुंचे पीएम, मंजुनाथ स्वामी मंदिर में टेकेंगे मत्था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक दिन के दौरे पर कर्नाटक पर हैं। फिलहाल वे मंगलुरु पहुंच चुके हैं। यहां वे धर्मस्थला जाएंगे, जहां मंजुनाथ स्वामी मंदिर में मत्था टेक पूजा अर्चना करेंगे। यहां मोदी बीदर-कुलबर्गी रेलवे लाइन का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

PM Modi arrives in Karnataka's Mangaluru, to offer prayers at Shri Manjunatha Swami Temple at Dharmasthala & address a public meeting pic.twitter.com/BCaM6yFFMa