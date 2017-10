रन फॉर यूनिटी Live Video: नई पीढ़ी से सरदार पटेल को परिचित नहीं कराया गया- मोदी

स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का आज 142वां जन्मदिवस है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद मार्ग स्थित पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस मौके पर आज इंडिया गेट से सटे नेशनल स्टेडियम में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर 'रन फॉर यूनिटी' को रवाना किया। इस आयोजन में कई वीआईपी समेत हॉकी खिलाड़ी सरदारा सिंह, क्रिकेटर सुरेश रैना, जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर समेत करीब 15000 लोगों ने हिस्सा लिया।

लाइव अपडेट्स

7.48AMः रन फॉर यूनिटी में हॉकी खिलाड़ी सरदारा सिंह, क्रिकेटर सुरेश रैना, दीपा करमाकर समेत कई खिलाड़ी और करीब 15000 लोग शामिल थे।

7.48AMः पीएम मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई

Dipa Karmakar, Sardara Singh, Suresh Raina, Karnam Malleswari also present with PM Narendra Modi, at Major Dhyan Chand National Stadium pic.twitter.com/QoWes742KC