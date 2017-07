VIDEO: 80 फीट नीचे कुएं में गिरा शेर का बच्चा और 6 घंटे बाद...

गुजरात के गिर क्षेत्र में शनिवार को एक शेर का बच्चा 80 फीट के एक कुएं में गिर गया। प्रशासन की मदद से उसे 6 घंटे बाद निकाला गया।

दरअसल गिर क्षेत्र के अमरपुर गांव में दो साल का एक शेर का बच्चा 80 फीट नीचे कुएं में गिर गया। सुबह जब गांववालों ने देखा तो आनन-फानन में प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 6 घंटे के रेसक्यू के बाद उसे बाहर निकाला। वीडियों में देखें कैसे इसे बाहर निकाला गया।

